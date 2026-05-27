Torna la musica di NovaraJazz | 10 giorni tra concerti street band e visite guidate

Notizia in breve

Dal 29 maggio al 7 giugno si svolge la 23esima edizione di NovaraJazz, con dieci giorni di musica e iniziative nel territorio. La manifestazione prevede concerti, street band e visite guidate, coinvolgendo vari aspetti culturali e storici della zona. La rassegna combina musica contemporanea con elementi di architettura, paesaggio e patrimonio locale, offrendo un calendario di eventi diffusi tra Novara e i suoi dintorni.