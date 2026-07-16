Gli over 65 che dedicano tempo a musei, cinema e teatro mostrano benefici in salute. Le visite ai musei, le serate al cinema all’aperto e gli spettacoli teatrali si inseriscono nelle loro routine quotidiane. Organizzare queste attività permette di mantenere il corpo attivo e migliorare il benessere generale. La partecipazione regolare a eventi culturali diventa così un elemento di cura personale.

Visite a musei. Serate al cinema, magari all’aperto vista la stagione. Spettacoli a teatro. Se gli over 65 riescono ad organizzare le loro giornate per lasciare uno spazio regolare a queste attività, guadagnano in salute. E probabilmente tendono a sentirsi (ed essere) più giovani rispetto ai coetanei, tanto che le attività culturali potrebbero far funzionare il corpo in modo molto più simile a quello dei giovani. Ovvero contribuire ad un’età fisiologica inferiore. Il tutto, con un impatto sull’organismo simile a quello dell’ esercizio fisico regolare. A dirlo è una ricerca condotta dagli esperti dell’Istituto di Scienze di Tokyo, apparsa su Journal of Epidemiology and Community Health. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Musei, cinema, teatro: la cultura ringiovanisce il corpo, non solo la mente

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