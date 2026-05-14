Il Ministero della Cultura ha avviato la campagna denominata “Felicità”, rivolta a promuovere i musei italiani e l’app Musei Italiani. La promozione coinvolge tutti i musei del paese e utilizza le note di Raffaella Carrà come sottofondo. L’obiettivo è rendere più accessibili le strutture culturali attraverso il ricorso alla tecnologia e alla musica. La campagna mira a incentivare la visita ai musei e l’utilizzo dell’app dedicata.

T utti i musei italiani a portata di App, sulle note di Raffaella Carrà. Al centro della campagna “Felicità” del Ministero della Cultura, c’è una nuova applicazione che per la prima volta riunisce in un unico ambiente digitale informazioni ufficiali, semplici e affidabili sui musei e parchi archeologici italiani: orari e aperture aggiornate, accessibilità, mostre in corso, suggerimenti di itinerari, oltre ai servizi di prenotazione e biglietteria elettronica. Leggi anche › I Musei sono delle oasi di benessere: uno studio rivela effetti anti-stress Nata con i musei statali e in corso di ampliamento sempre più rapido agli altri luoghi del Sistema museale nazionale, è uno strumento pensato per offrire ai visitatori un punto di riferimento certo e per facilitare l’esperienza di visita.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il Ministero della Cultura ha lanciato “Felicità”, la campagna di comunicazione dedicata ai nostri musei e all’app Musei Italiani

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