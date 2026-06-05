L’evento “InFortezza d’Estate 2026” si svolge nel centro di Montalcino, con una serie di appuntamenti programmati per l’estate. Durante le serate, sono previste proiezioni cinematografiche, spettacoli teatrali, concerti e incontri culturali rivolti a cittadini e turisti. Le attività includono anche iniziative dedicate alle famiglie. La manifestazione si ripete anche quest’anno, offrendo un calendario di eventi che coinvolge diverse discipline artistiche.

Torna anche per l’estate 2026 InFortezza d’Estate, il calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori nelle serate estive di Montalcino attraverso cinema, musica, teatro, incontri culturali e attività dedicate alle famiglie. La rassegna, promossa dal Comune di Montalcino e dalla Fondazione Territoriale Brunello di Montalcino ETS, insieme alle associazioni del territorio, punta a valorizzare il patrimonio culturale e sociale della città, ma anche la Fortezza e gli spazi come luoghi di incontro, partecipazione e condivisione. Cinema all’aperto, musica dal vivo, teatro, incontri culturali e attività dedicate alle famiglie si intrecciano così in una proposta pensata per coinvolgere pubblici diversi con al centro la qualità degli eventi e il legame con la comunità locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’InFortezza d’Estate 2026’. Cultura, musica, teatro e cinema animano il centro di Montalcino

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