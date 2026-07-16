Un uomo di 61 anni è deceduto improvvisamente, causando sconcerto nel paese. La notizia è stata diffusa attraverso un post sui social, scritto da un amico dell’uomo. Finora non sono stati forniti dettagli sulle cause del decesso. La comunità locale si è riunita per esprimere il proprio cordoglio. La famiglia dell’uomo non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali. La morte è avvenuta in modo improvviso, senza che ci fossero segnali premonitori.

Agliana, 16 luglio 2026 – «Arrivano notizie che non vorresti mai ricevere e mai dare». Iniziava con queste parole il post di Daniele Neri sulla sua pagina Facebook, molto seguita, che martedì sera ha lasciato tutti esterrefatti, perché annunciava l’improvvisa scomparsa di Saverio Metti, un volto sorridente che tanti aglianesi, e non solo, ricordano soprattutto dietro al bancone del bar all’interno del supermercato Conad di via Goldoni, di fronte all’istituto Capitini, anche se il supermercato e il bar sono chiusi ormai da diversi anni. Saverio Metti aveva 61 anni, era in buona salute e faceva parte del gruppo Mtb Il Circolino, al quale aderisce anche Daniele Neri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Muore all’improvviso a 61 anni, paese sotto choc per Saverio Metti

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MUSICA ITALIANA SOTTO SHOCK: ADDIO IMPROVVISO AL FAMOSO CANTANTE...FAN IN LACRIME!

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