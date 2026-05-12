Venerdì sera, un uomo di 45 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione in un piccolo centro della provincia. La diagnosi ufficiale parla di un malore improvviso che ha causato il decesso. La notizia ha suscitato grande dolore tra amici e parenti, mentre le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause della morte. La comunità si stringe intorno alla famiglia dell’uomo in questo momento di lutto.

Fermo, 12 maggio 2026 – Una vita spezzata troppo presto a causa di un malore improvviso. Si è spento così nella tarda serata di lunedì Daniele Lupi, appena 33 anni di Amandola, tutta la comunità montana è rimasta scossa da questa tragedia improvvisa. E’ accaduto tutto in poche ore, Daniele Lupi lunedì sera stava festeggiando il compleanno di un familiare nella sua abitazione in via San Pietro, quando improvvisamente ha accusato un malore e si è accasciato a terra, immediatamente sono scattati i soccorsi, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e i volontari del servizio ambulanza che hanno prestato le prime cure, purtroppo però i tentativi di rianimarlo sono stati vani, Daniele è deceduto sul posto a soli 33 anni.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Malore improvviso, Daniele muore a 33 anni. Due paesi sotto choc per Lupi

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