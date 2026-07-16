multe fino a 400 euro con il nuovo codice della strada cosa dice la legge su aria condizionata e monopattini

Notizia in breve

Da oggi, i monopattini elettrici devono essere coperti da un’assicurazione, con multe che possono arrivare fino a 400 euro in caso di mancata copertura. La normativa stabilisce anche che per l’uso dell’aria condizionata in alcuni veicoli, è previsto un limite di temperatura e l’obbligo di rispettare le disposizioni sul suo utilizzo. Queste misure sono state inserite nel nuovo Codice della strada e sono già in vigore.