Multe fino a 400 euro con il nuovo Codice della strada cosa dice la legge su aria condizionata e monopattini
Da oggi, i monopattini elettrici devono essere coperti da un’assicurazione, con multe che possono arrivare fino a 400 euro in caso di mancata copertura. La normativa stabilisce anche che per l’uso dell’aria condizionata in alcuni veicoli, è previsto un limite di temperatura e l’obbligo di rispettare le disposizioni sul suo utilizzo. Queste misure sono state inserite nel nuovo Codice della strada e sono già in vigore.
I monopattini elettrici dovranno essere tutti dotati di un’assicurazione. Dopo la targa, entra in vigore anche l’obbligo di copertura assicurativa per questi mezzi, con multe fino a 400 euro per chi contravviene. Una misura che potrebbe però rendere molto difficile alle aziende che noleggiano monopattini elettrici per la mobilità cittadina continuare a operare. L’assicurazione per i monopattini elettrici Da oggi 16 giugno tutti i monopattini elettrici che circolano sulle strade italiane dovranno essere assicurati. Si tratta di un’assicurazione per la responsabilità civile, come quella obbligatoria per auto e moto, che paga quando il conducente di questi mezzi causa danni ad altre persone guidandolo. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Milano, scatta la rivoluzione monopattini: obbligo targa e assicurazione
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