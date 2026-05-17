Scatta l’obbligo Cambia il codice della strada | multe fino a 400 euro

Da ora in poi, i monopattini elettrici devono essere dotati di targa, una novità introdotta dal nuovo aggiornamento del codice della strada. Questa disposizione mira a rendere i mezzi più facilmente individuabili e a migliorare la sicurezza tra utenti e altri veicoli. Chi non rispetta l’obbligo rischia multe che possono arrivare fino a 400 euro. La modifica interessa tutti i monopattini in circolazione e si applica sia ai nuovi che a quelli già in uso.

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La mobilità urbana cambia passo con l’obbligo di targa per i monopattini elettrici, una misura pensata per rendere questi mezzi più riconoscibili e aumentare la sicurezza sulle strade. Dopo la fase concessa ai proprietari per mettersi in regola, da domani scattano controlli e possibili multe per chi circola senza contrassegno identificativo. Le sanzioni amministrative possono andare indicativamente da 100 a 400 euro. La nuova norma rientra nel pacchetto dedicato alla micromobilità e punta a dare un’identità precisa ai veicoli, associandoli al proprietario attraverso una piattaforma nazionale. La procedura è completamente digitale: la richiesta va presentata online tramite SPID o CIE, con pagamento elettronico, mentre il ritiro fisico avviene presso gli uffici della Motorizzazione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Monopattini elettrici,scatta lobbligo di targa, vi spiego come richiedela. Sullo stesso argomento Monopattini, scatta l'obbligo di targa: "Multe fino a 400 euro"La deadline è il 16 maggio, data in cui il "far west" dei monopattini elettrici finisce ufficialmente sotto la lente della Motorizzazione con... Monopattini, dal 16 maggio scatta obbligo targa e assicurazione: multe fino a 400 euro(Adnkronos) – Targa e assicurazione obbligatori per i monopattini elettrici circolanti in Italia a partire dal 16 maggio 2026. Rivoluzione monopattini: da domani cambia tutto! Scatta l'obbligo di targa e casco. Quanti si adegueranno alle nuove regole? È l'inizio della fine per questa modalità di mobilità urbana, o semplicemente un passo verso una maggiore sicurezza? Forse assist x.com Monopattini, scatta l’obbligo di targa e chi è senza rischia fino a 400 euro di multa reddit Monopattini elettrici, scatta l’obbligo di targa: cosa cambia e chi rischia multe fino a 400 euroTarga obbligatoria per i monopattini elettrici: nuove disposizioni su identificazione dei veicoli, sicurezza stradale e multe per chi non rispetta la normativa. notizie.it Monopattini, scatta l’obbligo di targa: cosa cambia e quali sono le sanzioniEntro il 16 maggio i proprietari dovranno munirsi di targa. Dal 16 luglio obbligatoria anche l’assicurazione. Ecco tutte le nuove regole: limiti di velocità, obblighi e multe previste dal codice della ... lanazione.it