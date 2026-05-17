Scatta l’obbligo Cambia il codice della strada | multe fino a 400 euro
Da ora in poi, i monopattini elettrici devono essere dotati di targa, una novità introdotta dal nuovo aggiornamento del codice della strada. Questa disposizione mira a rendere i mezzi più facilmente individuabili e a migliorare la sicurezza tra utenti e altri veicoli. Chi non rispetta l’obbligo rischia multe che possono arrivare fino a 400 euro. La modifica interessa tutti i monopattini in circolazione e si applica sia ai nuovi che a quelli già in uso.
La mobilità urbana cambia passo con l’obbligo di targa per i monopattini elettrici, una misura pensata per rendere questi mezzi più riconoscibili e aumentare la sicurezza sulle strade. Dopo la fase concessa ai proprietari per mettersi in regola, da domani scattano controlli e possibili multe per chi circola senza contrassegno identificativo. Le sanzioni amministrative possono andare indicativamente da 100 a 400 euro. La nuova norma rientra nel pacchetto dedicato alla micromobilità e punta a dare un’identità precisa ai veicoli, associandoli al proprietario attraverso una piattaforma nazionale. La procedura è completamente digitale: la richiesta va presentata online tramite SPID o CIE, con pagamento elettronico, mentre il ritiro fisico avviene presso gli uffici della Motorizzazione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Monopattini elettrici,scatta lobbligo di targa, vi spiego come richiedela.
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