Monopattini elettrici scatta l’obbligo della targa | multe fino a 400 euro
Da oggi entra in vigore l'obbligo di applicare una targa ai monopattini elettrici. Chi circola senza questa segnaletica può ricevere una multa che varia tra i 100 e i 400 euro. La norma riguarda tutti i veicoli di questo tipo utilizzati su strade pubbliche, con l’obiettivo di migliorare la tracciabilità e la sicurezza. L’assenza della targa rappresenta una violazione delle nuove disposizioni previste dalla legge.
Oggi entra in vigore l'obbligo di avere una targa sui monopattini elettrici. Chi non ce l’ha, rischia una multa che può andare da 100 fino a 400 euro. Per quanto riguarda l’obbligo dell’assicurazione, una circolare del ministero lo ha rinviato di due mesi, per ragioni tecniche. Dovrebbe quindi. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Monopattini, scatta lobbligo di targa. Rischio multe fino a 400 euro
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Chi non ha la targa rischia una multa da 100 a 400 euro. Da domenica 17 maggio 2026 scatta l’obbligo di identificare i monopattini elettrici con un apposito adesivo. Non si tratta della classica targa in metallo, ma di un’etichetta quadrata formata da sei cara - Facebook facebook
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