Monopattini elettrici scatta l’obbligo della targa | multe fino a 400 euro

Da ternitoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da oggi entra in vigore l'obbligo di applicare una targa ai monopattini elettrici. Chi circola senza questa segnaletica può ricevere una multa che varia tra i 100 e i 400 euro. La norma riguarda tutti i veicoli di questo tipo utilizzati su strade pubbliche, con l’obiettivo di migliorare la tracciabilità e la sicurezza. L’assenza della targa rappresenta una violazione delle nuove disposizioni previste dalla legge.

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Oggi entra in vigore l'obbligo di avere una targa sui monopattini elettrici. Chi non ce l’ha, rischia una multa che può andare da 100 fino a 400 euro. Per quanto riguarda l’obbligo dell’assicurazione, una circolare del ministero lo ha rinviato di due mesi, per ragioni tecniche. Dovrebbe quindi. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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Monopattini, scatta lobbligo di targa. Rischio multe fino a 400 euro

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