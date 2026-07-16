Il Consiglio di amministrazione di Mps ha avuto inizio questa mattina ed è ancora in corso. Lo riferiscono fonti finanziarie.

Milano, 16 lug.(Adnkronos) - Il Consiglio di amministrazione di Mps, iniziato nella mattinata di oggi, è ancora in corso. Lo apprende AdnKronos da fonti finanziarie. E' atteso un comunicato a mercato chiuso. Il presidente Rocca a Il Tempo: mascherine, se il pasticcio di Zingaretti l'avesse fatto il centrodestra. UNESCO, per la prima volta le Consulte studentesche ai lavori del Comitato di alto livello. Valditara: “Italia protagonista anche per il modello di partecipazione studentesca ai processi decisionali”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mps: Cda iniziato in mattinata, è ancora in corso

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