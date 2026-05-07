Mps Palermo si dimette dal cda

Fabrizio Palermo si è dimesso dal consiglio di amministrazione di Mps, dove ricopriva il ruolo di consigliere indipendente e faceva parte del Comitato per le... La sua decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda esclusivamente la sua posizione all’interno dell’istituto. La notizia arriva in un momento di cambiamenti nella governance della banca, che si stanno discutendo anche in altre sedi istituzionali. La sua uscita non ha portato a ulteriori dettagli sulle motivazioni ufficiali.

L’amministratore delegato di Acea ha lasciato l’incarico per divergenze sulla governance dell’istituto senese. Fabrizio Palermo, consigliere d’amministrazione indipendente e componente del Comitato per le operazioni con le parti correlate di Banca Monte dei Paschi di Siena, ha rassegnato le dimissioni dalla carica, con decorrenza immediata: alla base della decisione le recenti determinazioni in materia di governance, non condivise dal ceo e direttore generale di Acea. Lo ha reso noto Mps in un comunicato. Palermo era stato indicato come unico candidato alla carica di amministratore delegato nella lista del cda uscente per il rinnovo del board del Monte.🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Mps, Palermo si dimette dal cda Notizie correlate Leggi anche: Mps, Lovaglio non si dimette. E il cda gli revoca le deleghe Mps, Fabrizio Palermo si dimette da consigliere: “Non condivise decisioni su governance”(Adnkronos) – Fabrizio Palermo, amministratore indipendente e componente del comitato per le operazioni con le parti correlate di Mps, ha rassegnato... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Mps, si dimette l’indipendente Fabrizio Palermo; MPS, Palermo si dimette dal Cda: in disaccordo su Governance; Mps, Fabrizio Palermo si dimette per dissidi sulla governance. Alessandro Caltagirone verso il cda; Palermo si dimette dal cda di Mps per divergenze sulla governance. Mps, Fabrizio Palermo si dimette per dissidi sulla governance. Alessandro Caltagirone verso il cdaIl numero uno di Acea aveva sfidato Luigi Lovaglio come candidato ceo. In uscita anche Carlo Vivaldi. Sostituti di diritto l’ex vice presidente Brancadoro e il figlio dell’imprenditore romano ... milanofinanza.it Mps: Palermo si dimette non condivise decisioni governanceUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it MPS, Palermo lascia il CdA per "divergenze sulla governance"; si riapre il confronto sugli equilibri del board x.com Fabrizio Palermo ha comunicato le #dimissioni dal cda di #Mps giovedì 7 marzo, dopo lo scontro sulla presidenza e la decadenza del consigliere Carlo Vivaldi. Palermo è amministratore indipendente e componente del Comitato Parti Correlate e, spiega un - facebook.com facebook