Il consiglio di amministrazione di Mps ha espresso soddisfazione per l'unità raggiunta tra i membri, sottolineando che stanno lavorando insieme per rafforzare la banca. Il presidente ha affermato che la società sta costruendo un percorso verso una crescita futura. Attualmente, la banca si trova in una fase di consolidamento, con un focus su sviluppo e stabilità. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata riguardo a dettagli specifici o tempistiche future.

"Quella che stiamo costruendo è una banca con un futuro di crescita". Una banca, Mps, che oggi, ha spiegato l’ad Luigi Lovaglio intervenendo ieri al congresso nazionale del sindacato bancario Uilca a Venezia, "ha una solidità patrimoniale tra le più alte d’Europa, una capacità di generare ricavi e capitale che ci rende ogni giorno sempre più forti e una sana volontà di essere competitivi e una forte determinazione". Quindi "siamo ben attrezzati per il futuro e, ormai penso di poterlo dire, tutte le strade portano a Siena". A un mese dal cda che lo ha confermato ad, Lovaglio ostenta tranquillità sul futuro della governance, accelera sul percorso di "combinazione con Mediobanca" e ribadisce il ruolo di protagonista di Mps nel risiko bancario. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Mps, Lovaglio applaude il cda: c’è concordia

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