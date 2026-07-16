MotoGP Francesco Bagnaia operato all’avambraccio destro | si punta al rientro a Silverstone

Notizia in breve

Francesco Bagnaia è stato sottoposto a un intervento di fasciotomia all’avambraccio destro. L’operazione è avvenuta con successo e il pilota si sta riprendendo. La Ducati ha comunicato che l’obiettivo è il rientro in pista a Silverstone. Nessuna altra informazione sulle tempistiche precise o sulla durata della riabilitazione. Bagnaia ha lasciato l’ospedale dopo l’intervento. La squadra non ha fornito aggiornamenti sul suo stato di salute.