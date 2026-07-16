MotoGP Francesco Bagnaia operato all’avambraccio destro | si punta al rientro a Silverstone
Francesco Bagnaia è stato sottoposto a un intervento di fasciotomia all’avambraccio destro. L’operazione è avvenuta con successo e il pilota si sta riprendendo. La Ducati ha comunicato che l’obiettivo è il rientro in pista a Silverstone. Nessuna altra informazione sulle tempistiche precise o sulla durata della riabilitazione. Bagnaia ha lasciato l’ospedale dopo l’intervento. La squadra non ha fornito aggiornamenti sul suo stato di salute.
La Ducati ha comunicato con una nota apparsa sul proprio sito che Francesco Bagnaia è stato sottoposto con successo ad un intervento di fasciotomia endoscopica all’avambraccio destro: il pilota italiano sfrutterà la pausa di tre settimane della MotoGP, che tornerà in pista a Silverstone dal 7 al 9 agosto, per recuperare completamente dall’operazione. La comunicazione della Ducati: “ Francesco Bagnaia è stato sottoposto con successo ad un intervento di fasciotomia endoscopica all’avambraccio destro. L’operazione, eseguita dall’équipe medica guidata dal Professor Luigi Tarallo presso la Clinica Ortopedica del Policlinico di Modena, diretta dal Professor Fabio Catani, si è conclusa regolarmente e senza complicazioni “. 🔗 Leggi su Oasport.it
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