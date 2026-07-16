Il pilota Ducati ha subito un intervento di fasciotomia endoscopica all’avambraccio destro presso il Policlinico di Modena. L’operazione si è conclusa senza complicazioni e l’atleta mira a tornare in pista a Silverstone. L’intervento è stato effettuato con successo, senza eventi avversi. Nessuna altra informazione sui tempi di recupero o sui dettagli tecnici dell’intervento.

Il pilota Ducati si è sottoposto con successo a una fasciotomia endoscopica al Policlinico di Modena. L’intervento si è concluso senza complicazioni. Francesco Bagnaia si è sottoposto con successo a un intervento di fasciotomia endoscopica all’avambraccio destro. L’operazione è stata eseguita ieri pomeriggio al Policlinico di Modena, come comunicato dal team Ducati e dallo stesso pilota torinese. L’intervento è stato effettuato dall’équipe medica guidata dal professor Luigi Tarallo presso la Clinica Ortopedica del Policlinico di Modena, diretta dal professor Fabio Catani. Ducati ha fatto sapere che l’operazione si è conclusa regolarmente e senza complicazioni. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - MotoGP, Bagnaia operato all’avambraccio destro: obiettivo rientro a Silverstone

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