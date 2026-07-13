Il Qatar ha annunciato la morte dell’emiro Hamad bin Khalifa Al Thani, avvenuta il 12 luglio a 74 anni. L’ufficio ufficiale ha dichiarato quattro giorni di lutto nazionale. Hamad bin Khalifa Al Thani è stato definito “leader” e “amico dell’Italia”. La sua morte segna la fine di un’epoca, dopo aver avuto un ruolo decisivo nel cambiare la storia del Paese.

Il Qatar dice addio all’uomo che ne ha cambiato per sempre la storia del Paese. Hamad bin Khalifa Al Thani è morto il 12 luglio all’età di 74 anni. L’annuncio è arrivato dall’Amiri Diwan, l’ufficio istituzionale dell’emiro, che ha proclamato quattro giorni di lutto nazionale. “Principe” (amir) dal 1995 al 2013, è stato artefice della trasformazione del piccolo Stato del Golfo in potenza economica, diplomatica e finanziaria mondiale. Nel messaggio di cordoglio, Sergio Mattarella lo ha definito uno storico “amico dell’Italia”, mentre la premier Giorgia Meloni lo ha ricordato come “uno di quei rari leader che hanno cambiato il corso della storia della propria nazione”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Morto l'emiro Hamad bin Khalifa Al Thani, "amico dell'Italia" e "leader": chi era, come ha reso ricco il Qatar

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Former emir of Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, dies at 74

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