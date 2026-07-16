Morto Alessandro Medici ex volto di Temptation Island | il commovente addio di Sofia Calesso

Da notizieaudaci.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È morto Alessandro Medici, ex concorrente di Temptation Island, all'età di 53 anni. La sua partecipazione al reality di Canale 5 risale all'edizione del 2020, durante la quale era stato insieme alla compagna di allora. La notizia ha suscitato cordoglio nel mondo dello spettacolo e tra i fan del programma. Sofia Calesso, ex partner di Medici, ha espresso un messaggio di addio. La sua scomparsa è stata confermata da fonti vicine all’ex protagonista del reality.

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L’ex protagonista del reality di Canale 5 aveva 53 anni. Lutto nel mondo della televisione e tra gli appassionati di Temptation Island. È morto Alessandro Medici, protagonista dell’edizione 2020 del reality dei sentimenti di Canale 5, dove aveva partecipato insieme alla compagna di allora Sofia Calesso. Aveva 53 anni. La notizia si è diffusa nelle ultime ore attraverso i social ed è stata confermata proprio da Sofia, che ha scelto di ricordare l’ex compagno con una fotografia e poche parole cariche di emozione. Il messaggio di Sofia Calesso. Ad annunciare la scomparsa è stata l’ex compagna attraverso una storia pubblicata su Instagram. Sofia Calesso ha condiviso una fotografia di Alessandro Medici accompagnandola con una frase semplice ma intensa: «Vivrai sempre dentro di me». 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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