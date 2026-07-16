Morto Alessandro Medici di Temptation Island aveva 53 anni L’annuncio di Sofia Calesso

Da dilei.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Alessandro Medici, noto per la sua partecipazione a Temptation Island nel 2020, è morto giovedì 16 luglio 2026 all’età di 53 anni. La notizia è stata annunciata da Sofia Calesso. La morte improvvisa ha sorpreso molti e sta facendo il giro del web. Non sono stati forniti dettagli sulle cause del decesso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una notizia che ha colto tutti di sorpresa e che sta facendo il giro del web: Alessandro Medici, conosciuto dal grande pubblico per la sua partecipazione a Temptation Island nel 2020, è morto improvvisamente nella mattinata di giovedì 16 luglio 2026, a soli 53 anni. La sua scomparsa ha suscitato grande commozione, soprattutto tra chi lo aveva seguito durante il celebre reality dei sentimenti di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. In quell’edizione Alessandro aveva partecipato insieme alla compagna di allora, Sofia Calesso, condividendo davanti alle telecamere un percorso sentimentale che aveva fatto discutere e appassionato il pubblico. La notizia della sua morte si è diffusa rapidamente nel comune in cui viveva, per poi rimbalzare sui social network, dove in tanti hanno iniziato a condividere messaggi di cordoglio e ricordi. 🔗 Leggi su Dilei.it

Segui gli aggiornamenti su Temptation Island.

morto alessandro medici di temptation island aveva 53 anni l8217annuncio di sofia calesso
© Dilei.it - Morto Alessandro Medici di Temptation Island, aveva 53 anni. L’annuncio di Sofia Calesso
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Morto Alessandro Medici, ex Temptation Island: aveva 53 anni. Il dolore di Sofia Calesso sui socialAlessandro Medici, noto ex concorrente di Temptation Island del 2020, è deceduto oggi a Castel del Piano, in provincia di Grosseto.

Leggi anche: E’ morto a 53 anni Alessandro Medici di Temptation Island: “Stroncato da un malore improvviso”

Temi più discussi: Ho iniziato a scrivere di getto la mia storia - 3/3; Dopo la maturità l’estate di Alessandro Longo era appena iniziata. Chi era il ragazzo morto a Bari; Chi era Alessandro Longo, il 19enne morto nell'incidente in moto: il dolore di Valenzano; Alessandro, morto a 19 anni per un incidente. Ora si indaga per omicidio stradale.

morto alessandro medici morto alessandro medici diÈ morto Alessandro Medici di Temptation Island, le parole di Sofia Calesso: Vivrai sempre dentro di meÈ morto Alessandro Medici, uno dei partecipanti di Temptation Island nell’edizione 2020. A confermare la sua scomparsa, la ex compagna Sofia Calesso, con la quale aveva partecipato al reality. fanpage.it

morto alessandro medici morto alessandro medici diÈ morto Alessandro Medici, ex concorrente di Temptation IslandLa notizia, circolata nelle ultime ore, è stata resa pubblica dall’ex compagna Sofia Calesso, 36 anni, che su Instagram ha affidato a un post il suo saluto, accompagnato da una foto in bianco e nero i ... gazzettadiparma.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web