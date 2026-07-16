Alessandro Medici, noto per la sua partecipazione a Temptation Island nel 2020, è morto giovedì 16 luglio 2026 all’età di 53 anni. La notizia è stata annunciata da Sofia Calesso. La morte improvvisa ha sorpreso molti e sta facendo il giro del web. Non sono stati forniti dettagli sulle cause del decesso.

Una notizia che ha colto tutti di sorpresa e che sta facendo il giro del web: Alessandro Medici, conosciuto dal grande pubblico per la sua partecipazione a Temptation Island nel 2020, è morto improvvisamente nella mattinata di giovedì 16 luglio 2026, a soli 53 anni. La sua scomparsa ha suscitato grande commozione, soprattutto tra chi lo aveva seguito durante il celebre reality dei sentimenti di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. In quell’edizione Alessandro aveva partecipato insieme alla compagna di allora, Sofia Calesso, condividendo davanti alle telecamere un percorso sentimentale che aveva fatto discutere e appassionato il pubblico. La notizia della sua morte si è diffusa rapidamente nel comune in cui viveva, per poi rimbalzare sui social network, dove in tanti hanno iniziato a condividere messaggi di cordoglio e ricordi. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Morto Alessandro Medici di Temptation Island, aveva 53 anni. L’annuncio di Sofia Calesso

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