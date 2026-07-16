Alessandro Medici, noto per la partecipazione a Temptation Island nel 2020, è morto all’età di 53 anni. La notizia è stata comunicata dall’ex compagna, con cui aveva condiviso una lunga relazione e l’esperienza nel reality. La morte improvvisa ha suscitato dolore tra amici e conoscenti. La famiglia non ha ancora reso note le cause del decesso.

Alessandro Medici, volto noto di Temptation Island 2020, è morto improvvisamente all’età di 53 anni. La notizia è stata confermata dall’ex compagna Sofia Calesso, con cui aveva condiviso una lunga relazione e l’esperienza nel reality di Canale 5. Ecco cosa si sa sulla scomparsa, il messaggio commovente di Sofia e il percorso che aveva segnato la loro storia. Morto Alessandro Medici, ex protagonista di Temptation Island. Una notizia improvvisa e dolorosa ha colpito il pubblico di Temptation Island e tutti coloro che avevano seguito la sua storia nel programma. Alessandro Medici, ex concorrente del reality delle coppie andato in onda nel 2020, è morto all’età di 53 anni. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

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© Gossipnews.tv - Morto Alessandro Medici di Temptation Island a 53 anni: il dolore di Sofia Calesso e il ricordo dell’ex protagonista del reality

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È morto Alessandro Medici di Temptation Island, lo strazio di Sofia Calesso

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Morto Alessandro Medici di Temptation Island, aveva 53 anni. L’annuncio di Sofia CalessoAlessandro Medici, noto per la sua partecipazione a Temptation Island nel 2020, è morto giovedì 16 luglio 2026 all’età di 53 anni.

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