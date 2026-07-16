Morta Enoe Bonfanti moglie di Vittorio Feltri da 58 anni il lavoro a Rete 4 e l' aneddoto su Berlusconi

Da virgilio.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È morta a 88 anni Enoe Bonfanti, moglie del giornalista Vittorio Feltri. La coppia si era sposata nel 1968, dopo che Feltri era rimasto vedovo e aveva due figlie gemelle. Bonfanti e Feltri avevano condiviso molti anni di vita insieme. Bonfanti era conosciuta anche per un aneddoto riguardante un incontro con l’ex presidente del Consiglio.

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È morta a 88 anni Enoe Bonfanti, moglie del giornalista Vittorio Feltri. I due erano sposati dal 1968 e si incontrarono dopo che Feltri era rimasto vedovo, con due figlie gemelle. Per anni ha lavorato a Mediaset, dove scriveva le scalette dei programmi. La sua indole riservata l’aveva portata a non rivelare mai chi fosse suo marito. I colleghi lo scoprirono solo quando Silvio Berlusconi la cercò di persona. Morta Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri Nella giornata del 16 luglio è morta la moglie del giornalista Vittorio Feltri, Enoe Bonfanti. Aveva 88 anni ed era sposata al direttore de Il Giornale da 58 anni. I due si conobbero nel 1968, quando Feltri era da poco rimasto a soli 23 anni della sua prima moglie, Luisa. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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È morta Enoe Bonfanti, la moglie di Vittorio Feltri dopo 58 anni insieme

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