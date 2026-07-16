Sharon Stone si trova attualmente in Italia e ha condiviso che l’esperienza della morte le ha cambiato la prospettiva sulla vita. La attrice statunitense ha parlato apertamente di come questa esperienza abbia influito sulla sua visione personale. La sua figura rimane significativa nel panorama di Hollywood, dove continua a essere riconosciuta per il suo fascino e carisma, anche al di fuori del lavoro sul set.

Sharon Stone continua a essere una delle donne più affascinanti e carismatiche di Hollywood, capace di catturare l’attenzione anche lontano dai set cinematografici. Negli ultimi mesi l’attrice si è dedicata soprattutto al suo impegno umanitario e alle grandi cause internazionali, partecipando a eventi che mettono al centro temi cruciali come la pace, i diritti umani e il futuro delle nuove generazioni. La sua presenza a Roma, in occasione del Global Nobel Laureates Assembly on Artificial Intelligence and Nuclear War, ne è la dimostrazione: non solo una star, ma una donna che sceglie di utilizzare la propria notorietà per dare voce a questioni che considera fondamentali. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - “Morire è un’esperienza che mi ha aperto gli occhi”: Sharon Stone è in Italia e racconta la sua vita

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