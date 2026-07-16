Moody’s ha segnalato che, nonostante l’economia israeliana sia attualmente in crescita e considerata solida, il suo sviluppo è ostacolato da due fattori principali: la presenza di conflitti armati e il rafforzamento di un processo che ha indebolito le istituzioni negli ultimi anni. La situazione politica polarizzata contribuisce a questa instabilità, secondo l’agenzia di rating. La relazione evidenzia come questi elementi possano influenzare il futuro economico del paese.

L’economia israeliana è “solida” e in crescita ma due ombre condizionano il suo percorso di sviluppo: le guerre, da un lato; il processo che ha prodotto istituzioni “indebolite negli ultimi anni” dall’altro, in un quadro in cui domina la polarizzazione politica. Lo riporta Moody’s nel tagliare il quadro di crescita per lo Stato Ebraico nel 2026 dal 5 al 3,7% e lo fa proprio nei giorni in cui la Knesset inizia a dibattere sull’ultima, grande partita aperta per il governo di Benjamin Netanyahu prima del voto autunnale, ovvero la nuova riforma della giustizia che mira a condizionare nel profondo la figura del Procuratore generale, ritenuto storicamente una garanzia di indipendenza dall’esecutivo. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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© It.insideover.com - Moody’s avverte Israele: guerra e istituzioni indebolite frenano l’economia

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