Germania la BDI avverte | L’ingresso dell’AfD al governo sarebbe fatale per l’economia

L’industria tedesca ha dichiarato che l’ingresso di un partito di estrema destra al governo potrebbe avere conseguenze negative sull’economia nazionale. L’allarme è stato lanciato in vista delle elezioni regionali di settembre in tre territori, tra cui la capitale. Le dichiarazioni sono arrivate a meno di due mesi dai comizi elettorali, segnando un coinvolgimento diretto del settore industriale nel dibattito politico.

L’industria tedesca lancia l’allarme in vista delle elezioni regionali di settembre. A meno di due mesi dalle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt, Meclemburgo-Pomerania Anteriore e Berlino, infatti il mondo dell’industria tedesca rompe gli indugi ed entra nel dibattito politico. La Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), la principale associazione dell’industria manifatturiera tedesca, ha espresso forte preoccupazione per l’ipotesi di una partecipazione dell’Alternative für Deutschland (AfD) ai governi regionali. A lanciare il monito è stata l’amministratrice delegata della BDI, Tanja Gönner, che in un’intervista al Tanja Gönner ha definito questo scenario «fatale» per il sistema economico del Paese. 🔗 Leggi su Api.follow.it

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