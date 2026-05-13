Il presidente della Repubblica ha deciso di intervenire pubblicamente, sostituendo il primo ministro in alcune dichiarazioni ufficiali. Ha indirizzato un messaggio al presidente di un altro paese, riguardante la condanna di Israele su questioni legate alla guerra, alla flottiglia e agli attacchi a una missione di pace. Nel frattempo, il governo italiano non ha rilasciato commenti ufficiali sulla situazione.

Il governo resta immobile e in silenzio e allora ci pensa il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a incalzare ufficialmente Israele. Lo fa in un colloquio telefonico con il presidente israeliano, Isaac Herzog, definito da fonti del Quirinale “franco e aperto”. Un linguaggio che, nella diplomazia, lascia intendere che il confronto è stato tutt’altro che morbido. Il capo dello Stato è intervenuto, secondo quanto si apprende, su diversi punti su cui la tensione con Tel Aviv è alta: dalla guerra in Medio Oriente al rispetto del diritto della navigazione, con chiaro riferimento all’abbordaggio israeliano alle navi della Flotilla. E non manca un richiamo agli attacchi contro le truppe del contingente Unifil.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Mattarella sostituisce Meloni e avverte Herzog: condanna a Israele su guerra, Flotilla e attacchi a Unifil

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Il presidente di Israele Herzog avverte Iran e alleati: “Non osare nemmeno pensare a un’altra guerra con noi”Home > Video > Il presidente di Israele Herzog avverte Iran e alleati: “Non osare nemmeno pensare a un’altra guerra con noi” Lunedì il presidente...

Libano, colpi contro convoglio Unifil: Meloni condanna IsraeleIl presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso «ferma condanna» per quanto accaduto nel sud del Libano , dove un convoglio italiano...

Temi più discussi: Terremoto Friuli, Mattarella e Meloni a Gemona: Modello per Italia intera; Mattarella e Meloni in Friuli a 50 anni dal sisma: Qui nasce il concetto di resilienza; Il Friuli dimostra che il futuro è nelle nostre mani; Fratelli di Crozza | Puntata 8 maggio 2026.

E #Mattarella?? Qualcuno vada a vedere se è ancora vivo x.com

Mattarella e Meloni a Gemona per commemorare il terremoto del FriuliIl Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sono giunti a Gemona per commemorare il 50/o anniversario del terremoto in Friuli, nel 1976. (ANSA) ... ansa.it

Terremoto Friuli, Mattarella e Meloni a Gemona: Modello per Italia interaIn occasione del 50esimo anniversario del violentissimo sisma che nel 1976 colpì la Regione, il presidente della Repubblica e la premier Meloni hanno deposto una corona di fiori in ricordo delle quasi ... tg24.sky.it