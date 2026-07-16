Un operaio di 33 anni, di origine marocchina, è morto oggi a Montesano Salentino dopo essere stato folgorato durante un intervento di cablaggio della fibra ottica. L’incidente si è verificato nel corso di un’attività lavorativa svolta per conto di un’azienda. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma l’uomo non è riuscito a salvarsi. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’accaduto.

Un operaio 33enne di origine marocchina è morto folgorato oggi in Salento. L’incidente letale sul lavoro è avvenuto a Montesano Salentino. L’uomo, per conto di un’azienda, era impegnato nei lavori di cablaggio della fibra. Mentre operava sul palo della linea elettrica è stato investito, per cause da dettagliare, dalla scarica elettrica che non gli ha dato scampo. L'articolo Montesano Salentino: operaio 33enne morto folgorato Incidente sul lavoro proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Montesano Salentino: operaio 33enne morto folgorato Incidente sul lavoro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Operaio di 33 anni muore folgorato mentre lavora ad impianto per la fibra: dramma a Montesano SalentinoUn operaio di 33 anni è morto a Montesano Salentino dopo essere stato folgorato da una scarica elettrica mentre lavorava all’installazione della...

Salento, incidente sul lavoro: operaio morto folgoratoUn operaio è deceduto a Montesano Salentino dopo essere stato folgorato mentre lavorava su un palo di una linea elettrica.

Argomenti più discussi: Gioca fuori casa sull'altalena, un fulmine la colpisce in pieno: bimba di 8 anni muore folgorata negli USA; Travolto dal trattore mentre lavora in campagna: morto il sindaco di Levice, Marco Francone. Aveva 56 anni.

#Lecce Un operaio di 33 anni è morto folgorato da una scarica elettrica a Montesano Salentino mentre stava facendo dei lavori per la fibra. La scarica elettrica lo ha raggiunto mentre su una scala stava lavorando ad un palo della luce elettrica pubblica. x.com

Tragedia a Montesano Salentino: operaio muore folgorato sul lavoroUna tragica fatalità ha colpito Montesano Salentino il 16 luglio 2026, quando un operaio di 33 anni, di nazionalità marocchina, ha perso la vita a seguito di una scarica elettrica. L'uomo era impegnat ... it.blastingnews.com

Montesano Salentino, operaio di 33 anni muore folgorato durante i lavori per la fibra: era su una scala vicino a un palo della luceUn operaio di 33 anni è morto a Montesano Salentino, in provincia di Lecce, mentre lavorava all’installazione della fibra. L’uomo è stato investito da una scarica elettrica durante un intervento esegu ... alphabetcity.it