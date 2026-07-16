Operaio di 33 anni muore folgorato mentre lavora ad impianto per la fibra | dramma a Montesano Salentino

Un operaio di 33 anni è morto a Montesano Salentino dopo essere stato folgorato da una scarica elettrica mentre lavorava all’installazione della fibra ottica. L’incidente è avvenuto durante un intervento affidato a una ditta napoletana specializzata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvare l’uomo. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’accaduto.

Un operaio di 33 anni è morto oggi a Montesano Salentino folgorato da una scarica elettrica mentre stava facendo dei lavori per l'installazione della fibra per conto di una ditta napoletana specializzata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Quarto: operaio muore folgorato

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