L’ufficio postale di Montemesola sarà chiuso dal 20 luglio al 6 agosto per lavori di ristrutturazione. Durante questo periodo, i clienti dovranno utilizzare un collegamento autobus dedicato per raggiungere l’ufficio di Grottaglie, che rimarrà aperto. La chiusura si inserisce nel progetto Polis di Poste Italiane, finalizzato a migliorare i servizi e le strutture.

Tarantini Time Quotidiano L’ufficio postale di Montemesola resterà chiuso dal 20 luglio al 6 agosto per consentire i lavori di ristrutturazione previsti nell’ambito del progetto Polis di Poste Italiane. Durante questo periodo tutte le attività saranno trasferite temporaneamente presso l’ufficio postale di Grottaglie, in via 24 Maggio. A comunicarlo è stato il sindaco Vito Punzi, spiegando che l’amministrazione comunale, dopo aver ricevuto la comunicazione da Poste Italiane, si è attivata per limitare i disagi ai cittadini. Il Comune ha infatti raggiunto un accordo con l’azienda di trasporto Gravame Palmieri per attivare, dal 20 luglio al 6 agosto, un collegamento tra Montemesola e Grottaglie. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Montemesola, ufficio postale chiuso per lavori dal 20 luglio al 6 agosto: collegamento autobus per raggiungere Grottaglie

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