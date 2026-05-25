Progetto Polis ufficio postale chiuso per lavori
L’ufficio postale di Carinaro è temporaneamente chiuso per lavori di ammodernamento. L’intervento mira a migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza, in linea con il progetto Polis di Poste Italiane. L’obiettivo è rendere più semplice e veloce l’accesso ai servizi pubblici offerti dall’ufficio. La riapertura è prevista al termine degli interventi.
L’ufficio postale di Carinaro è interessato da interventi di ammodernamento che miglioreranno la qualità dei servizi e dell’accoglienza, garantendo ai cittadini i servizi previsti dal progetto Polis di Poste Italiane, l’iniziativa che renderà semplice e veloce l’accesso ai servizi della pubblica. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Cetara, ufficio postale chiuso per lavori: nuovi servizi in arrivo con il progetto Polis
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