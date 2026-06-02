Ufficio postale chiuso per due settimane per i lavori del progetto Polis

Notizia in breve

L'ufficio postale di Liberi in via Vittorio Emanuele 1 resterà chiuso dall’8 al 25 giugno. La chiusura si rende necessaria per permettere lavori infrastrutturali legati al progetto “Polis”. Durante questo periodo, i servizi non saranno disponibili e l’attività sarà sospesa fino alla riapertura prevista a fine mese. Nessuna comunicazione è stata fornita riguardo a eventuali alternative temporanee per gli utenti.