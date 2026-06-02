Ufficio postale chiuso per due settimane per i lavori del progetto Polis
L'ufficio postale di Liberi in via Vittorio Emanuele 1 resterà chiuso dall’8 al 25 giugno. La chiusura si rende necessaria per permettere lavori infrastrutturali legati al progetto “Polis”. Durante questo periodo, i servizi non saranno disponibili e l’attività sarà sospesa fino alla riapertura prevista a fine mese. Nessuna comunicazione è stata fornita riguardo a eventuali alternative temporanee per gli utenti.
Dall'8 al 25 giugno l'ufficio postale di Liberi, che si trova in via Vittorio Emanuele 1, rimarrà chiuso per consentire l'effettuazione di lavori infrastrutturali nell'ambito del progetto “Polis”.L'ufficio postale di Liberi, dal 9 al 23 giugno e con orario dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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