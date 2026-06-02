Ufficio postale chiuso per due settimane per i lavori del progetto Polis

Da casertanews.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'ufficio postale di Liberi in via Vittorio Emanuele 1 resterà chiuso dall’8 al 25 giugno. La chiusura si rende necessaria per permettere lavori infrastrutturali legati al progetto “Polis”. Durante questo periodo, i servizi non saranno disponibili e l’attività sarà sospesa fino alla riapertura prevista a fine mese. Nessuna comunicazione è stata fornita riguardo a eventuali alternative temporanee per gli utenti.

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Dall'8 al 25 giugno l'ufficio postale di Liberi, che si trova in via Vittorio Emanuele 1, rimarrà chiuso per consentire l'effettuazione di lavori infrastrutturali nell'ambito del progetto “Polis”.L'ufficio postale di Liberi, dal 9 al 23 giugno e con orario dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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