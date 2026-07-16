Montemesola si prepara a vivere la festa della Patrona | fede tradizione e comunità nel segno della Vergine del Rosario

Notizia in breve

Montemesola si appresta a celebrare la festa della Patrona, dedicata alla Beata Vergine Maria del Santissimo Rosario. L’evento rappresenta uno degli appuntamenti più significativi dell’anno per la comunità locale, coinvolgendo tradizioni religiose e momenti di aggregazione. La celebrazione si svolgerà nel rispetto delle consuete pratiche e riti, con la partecipazione dei cittadini e delle autorità religiose del paese. La festa si concentrerà su momenti di preghiera e processioni.