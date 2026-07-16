Montemesola si prepara a vivere la festa della Patrona | fede tradizione e comunità nel segno della Vergine del Rosario
Montemesola si appresta a celebrare la festa della Patrona, dedicata alla Beata Vergine Maria del Santissimo Rosario. L’evento rappresenta uno degli appuntamenti più significativi dell’anno per la comunità locale, coinvolgendo tradizioni religiose e momenti di aggregazione. La celebrazione si svolgerà nel rispetto delle consuete pratiche e riti, con la partecipazione dei cittadini e delle autorità religiose del paese. La festa si concentrerà su momenti di preghiera e processioni.
Tarantini Time Quotidiano Montemesola si prepara a vivere uno degli appuntamenti più sentiti dell’anno, quello con la Festa del Patrocinio della Beata Vergine Maria del Santissimo Rosario, patrona del paese. Un evento che, dal 20 al 23 agosto, unirà spiritualità, memoria, tradizione e momenti di aggregazione, rinnovando un legame che attraversa le generazioni e rappresenta uno dei simboli più autentici dell’identità della comunità. Le celebrazioni religiose prenderanno il via giovedì 20 agosto con la traslazione del venerato simulacro della Vergine nella Chiesa Madre, insieme alle statue di San Domenico, Santa Caterina, San Michele Arcangelo e dei Santi Medici. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
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