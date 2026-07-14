Montemesola si prepara a vivere la sua festa | due giorni di fede musica ed emozioni per San Michele Arcangelo e i Santi Medici
A Montemesola, i pali delle luminarie sono stati reinstallati lungo le vie del paese, segnando la preparazione alla festa di due giorni dedicata a San Michele Arcangelo e ai Santi Medici. La ricostituzione delle luminarie indica l’avvio delle celebrazioni, che prevedono momenti di fede, musica ed emozioni. Le immagini delle luminarie tornate sono un segnale visivo dell’inizio delle festività annuali nel centro.
Tarantini Time Quotidiano Ci sono immagini che bastano a far capire che l’estate sta cambiando volto. A Montemesola sono ricomparsi i pali delle luminarie lungo le vie del paese e, come accade ogni anno, è impossibile non lasciarsi trasportare dai ricordi. È il segnale che le feste sono ormai alle porte. Quella stessa emozione che da bambini faceva contare i giorni sul calendario, l’attesa di vedere le strade illuminate, il profumo delle bancarelle, la banda, le processioni e la piazza piena di gente torna a farsi sentire, risvegliando ricordi che il tempo non è mai riuscito a cancellare. Il 29 e 30 agosto Montemesola vivrà due giornate... 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
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