Tarantini Time Quotidiano Ci sono immagini che bastano a far capire che l’estate sta cambiando volto. A Montemesola sono ricomparsi i pali delle luminarie lungo le vie del paese e, come accade ogni anno, è impossibile non lasciarsi trasportare dai ricordi. È il segnale che le feste sono ormai alle porte. Quella stessa emozione che da bambini faceva contare i giorni sul calendario, l’attesa di vedere le strade illuminate, il profumo delle bancarelle, la banda, le processioni e la piazza piena di gente torna a farsi sentire, risvegliando ricordi che il tempo non è mai riuscito a cancellare. Il 29 e 30 agosto Montemesola vivrà due giornate... 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Montemesola si prepara a vivere la sua festa: due giorni di fede, musica ed emozioni per San Michele Arcangelo e i Santi Medici

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Solofra si prepara a festeggiare San Michele Arcangelo: il programma degli eventiA Solofra si svolgeranno i festeggiamenti in onore di San Michele Arcangelo dal 18 al 23 giugno.

Cinquefrondi, tra fede e tradizione: il rito di San Michele ArcangeloA Cinquefrondi, si è svolto il rito di San Michele Arcangelo, una tradizione radicata nella comunità locale.