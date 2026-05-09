Festa della Patrona a Falconara celebrazioni nel segno della tradizione | le iniziative in programma nel weeekend

Nel pomeriggio di venerdì 8 maggio si sono svolte le celebrazioni in occasione della Festa della Beata Vergine Maria del Rosario, patrona di Falconara. Le iniziative sono state organizzate dalla parrocchia del Rosario e si sono svolte nel rispetto delle tradizioni locali. La manifestazione ha coinvolto la comunità e si è svolta nel rispetto delle consuetudini della città.

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FALCONARA MARITTIMA - Si sono svolte ieri pomeriggio, venerdì 8 maggio, le celebrazioni dedicate alla Festa della Beata Vergine Maria del Rosario, patrona di Falconara, promosse dalla parrocchia del Rosario nel rispetto della tradizione cittadina. Alle 18.30, nel santuario mariano di via Baldoni.🔗 Leggi su Anconatoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Festa della Liberazione, le iniziative a Formigine tra celebrazioni e culturaIn occasione dell’81esimo anniversario della Liberazione d’Italia, il Comune di Formigine rinnova l’appuntamento con le celebrazioni ufficiali... San Pietro Vernotico: presentato il nuovo comitato Festa patronale nel segno dell’unità e della tradizioneHa l’obiettivo ambizioso di non limitarsi alla semplice celebrazione religiosa, ma di diventare un motore di promozione territoriale, coesione... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Bertinoro in festa per la sua Patrona: torna la solennità della Madonna del Lago; Festa della Vergine degli Abbandonati 2026; OGGI LA FESTA DI SANTA CATERINA DA SIENA. AL VIA LE CELEBRAZIONI, DOVE SEGUIRLE IN DIRETTA; La Torta delle Grazie conquista Faenza: il dolce della Patrona diventa simbolo della città tutto l’anno. San Gavino Monreale si prepara alla Festa di Santa Chiara 2026: la festa della patrona in programma dal 10 al 13 agostoA San Gavino Monreale è iniziato il percorso di avvicinamento alla Festa di Santa Chiara Vergine 2026, in programma dal 10 al 13 agosto. I preparativi hanno preso ufficialmente il via con la costituzi ... sangavinomonreale.net Modifiche alla viabilità per la festa della PatronaIn occasione delle celebrazioni per la Beata Vergine delle Grazie, patrona di Faenza, in programma tra giovedì 7 e domenica 10 maggio, sono state disposte una serie di modifiche alla viabilità per gar ... ravennawebtv.it “Non accontentatevi delle piccole cose. Dio le vuole grandi. Se sarete quello che dovete essere, metterete fuoco in tutta Italia”. Buona festa di Santa Caterina da Siena, amica di Dio, patrona d'Italia e d'Europa, vergine e dottore della Chiesa! Preso x.com Oggi è la festa di Santa Caterina da Siena, la mia santa di confermazione! reddit