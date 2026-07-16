Il 13 luglio, i Carabinieri di Macerata hanno denunciato due persone. In un caso, un automobilista ha tamponato un'altra vettura, aggredendo l’altro conducente e poi fuggendo. Nell’altro episodio, un individuo ha rifiutato di sottoporsi all’alcoltest dopo un controllo. Le forze dell’ordine sono intervenute in entrambe le situazioni, che sono state segnalate come denunce ufficiali.

MACERATA - Due interventi dei Carabinieri della Sezione Radiomobile di Macerata hanno portato alla denuncia di due persone nella giornata del 13 luglio. Il tamponamento Il primo caso è scattato in serata: un automobilista di 39 anni di Montecassiano ha tamponato un'altra vettura e, invece di fermarsi, ha aggredito verbalmente l'altro conducente ed è fuggito. I Carabinieri lo hanno intercettato poco dopo, grazie alla descrizione fornita dalla vittima. Visibilmente alterato, l'uomo si è rifiutato di sottoporsi all'alcoltest: gli sono stati ritirati patente e auto, ed è stato denunciato per rifiuto dell'accertamento etilometrico e per essersi allontanato senza fornire le proprie generalità dopo l'incidente. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Montecassiano, tampona, aggredisce l'altro automobilista, fugge e rifiuta l'alcoltest: raffica di denunce

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