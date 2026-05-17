Si rifiuta di fare l’alcoltest e aggredisce i carabinieri | denunciato 22enne

Un giovane di 22 anni è stato denunciato dopo aver rifiutato di sottoporsi all’alcoltest e aver aggredito i carabinieri durante un controllo. I militari del Comando provinciale di Udine stanno portando avanti verifiche straordinarie nella zona, concentrandosi su vari punti del territorio friulano. Durante uno di questi controlli, l’individuo si è opposto alle operazioni e ha aggredito i militari, che sono riusciti a bloccarlo e a procedere con la denuncia.

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Proseguono i controlli straordinari dei carabinieri del Comando provinciale di Udine sul territorio friulano. Negli ultimi giorni numerose pattuglie, coordinate dalla Centrale operativa, sono state impegnate in servizi finalizzati alla prevenzione dei reati predatori e al contrasto delle. 🔗 Leggi su Udinetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Viene fermato dai carabinieri ma risulta positivo allalcol test Sullo stesso argomento Vallerotonda, rifiuta di sottoporsi all’alcoltest: denunciato dai CarabinieriProseguono i controlli sulle strade da parte dei Carabinieri, impegnati nelle attività di prevenzione e sicurezza della circolazione. Si rifiuta di fare i compiti tratto dal Corso online riconosciuto dal MIM Il DOP nella Scuola Secondaria - Corso Avanzato corsisaperepiu.it/home/mk/view/d… x.com Vorrei aprire un piccolo campeggio/glamping autosufficiente in Italia: qualcuno ha esperienza in merito o consigli da darmi? reddit Rifiuta di fare l’alcoltest e gli ritirano la patenteNotte movimentata a Pavia, dove intorno alle 2 di sabato 28 febbraio i carabinieri della sezione radiomobile sono intervenuti per fermare un’auto lanciata a forte velocità in pieno centro. La ... laprovinciapavese.gelocal.it