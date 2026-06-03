Un uomo di 55 anni è stato denunciato dopo essere stato fermato durante un controllo stradale. Rifiutando di sottoporsi all’alcoltest, è stato segnalato alle autorità competenti. I Carabinieri della provincia di Ancona continuano le operazioni di prevenzione e controllo sul territorio, con l’obiettivo di garantire la sicurezza sulle strade e proteggere i cittadini.

Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione e controllo del territorio da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Ancona, quotidianamente impegnati a garantire la sicurezza su tutte le strade della Provincia e a tutelare l’incolumità dei cittadini. Un’attività che diventa ancora più attenta durante il periodo estivo. In particolare, i militari della Stazione di Serra de’ Conti, durante un servizio di pattugliamento delle strade cittadine, in orario notturno hanno controllato un veicolo in transito. Alla guida del proprio mezzo vi era un 55enne del luogo, già noto alle Forze dell’Ordine. Durante le fasi di identificazione della persona sottoposta a controllo, i Carabinieri hanno notato i palesi sintomi conseguenti all’ abuso di alcolici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fermato per controlli, rifiuta di fare l’alcoltest: denunciato un 55enne

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Driver Refuses FSTs: Demands Alcohol Test Immediately

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