Dopo l’incendio che ha interessato il monte Faeta il 28 aprile, un gruppo di volontari si è mobilitato all’alba per ripulire un’oliveta colpita dal fuoco. L’intervento mira a rimuovere le macerie e i residui bruciati, contribuendo alla ripresa dell’area danneggiata. Nessuna autorità ha reso nota la cifra dei partecipanti o i dettagli dell’organizzazione.

Sveglia all’alba per pulire un’oliveta, un segnale concreto di solidarietà e impegno civico che nasce da una tragedia ambientale, quella del monte Faeta andato a fuoco lo scorso 28 aprile. I volontari dell’associazione “Per Asciano” si sono rimboccati le maniche, letteralmente, e hanno pulito uno dei terreni colpiti dal fuoco che si è mangiato 700 ettari fra le province di Pisa e Lucca. Un’associazione nata mentre ancora i terreni fumavano e che nei giorni scorsi ha raccolto le prime adesioni per un’azione tangibile a sostegno di chi ha rischiato di perdere tutto. «Angela è stata una delle prime a dare l’allarme, il suo terreno è proprio dove il fuoco ha scavallato, è stata lei a chiamare i vigili del fuoco, ha perso 37 ulivi e da sola non poteva ripristinare il terreno». 🔗 Leggi su Video.corrierefiorentino.corriere.it

© Video.corrierefiorentino.corriere.it - Monte Faeta, dopo l'incendio, l'«esercito» dei volontari pulisce i terreni

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A real disaster.Hell on Mount Faeta:Thousands evacuated, smoke billowing as far as Pisa

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