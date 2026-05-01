Incendio sul monte Faeta i volontari | Non riusciamo a contenerlo La rabbia dei residenti

Un incendio si è sviluppato sul monte Faeta, nella zona di San Giuliano Terme, e i volontari presenti hanno dichiarato di non riuscire a contenerlo. La situazione ha suscitato la reazione dei residenti, che hanno manifestato preoccupazione per l’evoluzione del rogo. L’incendio, che si è verificato il primo maggio 2026, si avvicina per gravità a quello avvenuto nel 2018 a Calci, anche se al momento non ha raggiunto le stesse dimensioni.

San Giuliano Terme (Pisa), 1 maggio 2026 – Non sarà forse grande come l’incendio del 2018 di Calci (almeno per ora), ma poco ci manca. Le fiamme, ieri ben visibili anche dal viale dei Condotti, che formavano una cintura sopra la valle di Asciano “come attratte verso il basso”, per dirla come un volontario dell’antincendio boschivo ha descritto l’andamento del fuoco, hanno creato fin da subito il panico tra i residenti. Più di 300 persone sono state evacuate di fretta e furia per la notte dopo che l’incendio, partito nel versante lucchese del Monte Faeta, ieri intorno alle 14 ha raggiunto anche il versante pisano, “scavallando” in pochissimi minuti e bruciando la zona del Castagno fino a minacciare la valle di Asciano con le sue abitazioni.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incendio sul monte Faeta, i volontari: “Non riusciamo a contenerlo”. La rabbia dei residenti Notizie correlate Leggi anche: L'incendio sul monte Faeta Incendio Monte Faeta: la nuvola di fumo sul versanteNel pomeriggio del 30 aprile le fiamme hanno raggiunto anche il versante di Asciano del Monte Faeta. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Incendio sul Monte Faeta, attivata l'unità di crisi regionale: evacuati in centinaia; Incendio sul Monte Faeta: case evacuate ad Asciano, 400 ettari in fumo; Il monte Faeta brucia da due giorni, decine di famiglie evacuate. Situazione complicata, massima prudenza; Divampa l’incendio sul monte Faeta, a fuoco oltre 250 ettari: in azione canadair e squadre a terra. Incendio sul monte Faeta, i volontari: Non riusciamo a contenerlo. La rabbia dei residentiFiamme e paura, un incubo come nel 2018. Gli sfollati: Siamo disperati, nessuno ci ha avvisato. Problemi anche per decolli e atterraggi all’aeroporto Galilei ... lanazione.it Incendio sul Monte Faeta: case evacuate, preoccupa il vento. Le fiamme avanzano sul versante PisanoSi aggrava l’incendio sul Monte Faeta, al confine tra le province di Pisa e Lucca. Le fiamme, partite martedì 28 aprile 2026 nella zona del Monte Faeta, si sono allargate tra ieri, 29 e oggi, 30 april ... firenzepost.it Sogliano Cavour: donna muore nell’incendio della sua abitazione Le fiamme si sono propagate in pochi secondi nell’appartamento al piano terra. La vittima era su una sedia a rotelle - facebook.com facebook Da oltre 24 ore #vigilidelfuoco impegnati per un #incendio boschivo tra #Lucca e #Pisa, nelle zone di S. Pantaleone (LU), S. Maria del Giudice (LU) e S. Giuliano Terme (PI): in azione 4 squadre a terra, schierate a protezione di alcune abitazioni minacciate dal x.com