Monte Faeta | nasce la cabina di regia per i versanti dopo l’incendio

È stata istituita una cabina di regia per coordinare gli interventi di messa in sicurezza dei versanti nel comprensorio montano colpito dall’incendio. Sono previsti nuovi sopralluoghi tecnici sui pendii, con l’obiettivo di valutare lo stato di stabilità delle aree interessate. La gestione concreta delle operazioni di messa in sicurezza sarà affidata a enti e tecnici specializzati. Questi interventi mirano a prevenire ulteriori rischi e a garantire la sicurezza delle zone coinvolte.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Come influenzeranno i nuovi sopralluoghi tecnici la sicurezza dei versanti?. Chi gestirà concretamente la messa in sicurezza dei pendii montuosi?. Perché il rischio idrogeologico è aumentato dopo il passaggio del fuoco?. Quando verranno chiesti i fondi supplementari al Governo nazionale?.? In Breve Sopralluoghi tecnici con inizio dalla fine della settimana corrente sui versanti colpiti.. Partecipazione di Maurizio Ventavoli, Leonardo Marras e Massimiliano Ghimenti alla riunione del 13 maggio.. Comunità montane per i versanti e consorzi di bonifica per il reticolo idraulico.. Interventi mirati a prevenire il dilavamento tra i versanti di San Giuliano e Lucca. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Monte Faeta: nasce la cabina di regia per i versanti dopo l’incendio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Incendio Monte Faeta: una cabina di regia regionale per gestire il post emergenza"La Giunta regionale sta perfezionando una delibera che istituisce una cabina di regia ad hoc dedicata all'incendio del Monte Faeta, per entrambi i... Monte Faeta, il dopo incendio visto dall’alto: le cicatrici del rogoLe immagini aeree documentano l’estensione dei danni dopo l’incendio che ha colpito le valli di Asciano: ettari di bosco bruciati, versanti anneriti... Temi più discussi: Incendio sul monte Faeta, Giani dichiara lo stato di emergenza regionale; Incendio Monte Faeta, dalle fiamme nasce la speranza: benvenuta Ginevra; Monte Faeta: un grande incendio diventato fenomeno social, tra fake news, ricerca del like e interessi di parte. Alzare il rumore di fondo non aiuterà certo a salvare noi e i nostri boschi; Incendio Monte Faeta, nasce cabina di regia regionale. Incendio Monte Faeta, dalle fiamme nasce la speranza: benvenuta Ginevra ift.tt/843qc1W ift.tt/6RKrvXs x.com Monte Faeta, nasce la cabina di regia regionale post-emergenzaLa Giunta regionale sta perfezionando una delibera che istituisce una cabina di regia ad hoc dedicata all'incendio del Monte Faeta, per entrambe i ... gonews.it Incendio sul monte Faeta, nasce una cabina di regia dedicataL'annuncio dell'assessore regionale Marras durante l'incontro con il sindaco di San Giuliano Cecchelli: Via ai sopralluoghi tecnici ... luccaindiretta.it