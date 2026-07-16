Alle prime luci dell'alba, i volontari stanno rimuovendo le ceneri e i detriti dai terreni bruciati di un’oliveta colpita dall’incendio che ha interessato il monte Faeta il 28 aprile scorso. L’intervento mira a ripulire le aree danneggiate e a favorire il recupero del territorio. Nessun intervento di rimboschimento è stato ancora avviato. La zona rimane sotto osservazione per eventuali focolai residui.

Sveglia all’alba per pulire un’oliveta, un segnale concreto di solidarietà e impegno civico che nasce da una tragedia ambientale, quella del monte Faeta andato a fuoco lo scorso 28 aprile. I volontari dell’associazione “Per Asciano” si sono rimboccati le maniche, letteralmente, e hanno pulito uno dei terreni colpiti dal fuoco che si è mangiato 700 ettari fra le province di Pisa e Lucca. Un’associazione nata mentre ancora i terreni fumavano e che nei giorni scorsi ha raccolto le prime adesioni per un’azione tangibile a sostegno di chi ha rischiato di perdere tutto. «Angela è stata una delle prime a dare l’allarme, il suo terreno è proprio dove il fuoco ha scavallato, è stata lei a chiamare i vigili del fuoco, ha perso 37 ulivi e da sola non poteva ripristinare il terreno». 🔗 Leggi su Video.corrierefiorentino.corriere.it

© Video.corrierefiorentino.corriere.it - Monte Faeta, dopo l'incendio, i volontari puliscono i terreni bruciati

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Val Venosta, incendio sul monte Sole: le fiamme in una zona impervia

Notizie e thread social correlati

Monte Faeta, dopo l'incendio, l'«esercito» dei volontari pulisce i terreniDopo l’incendio che ha interessato il monte Faeta il 28 aprile, un gruppo di volontari si è mobilitato all’alba per ripulire un’oliveta colpita dal...

Incendio sul monte Faeta contenuto per il 70 per cento: bruciati 710 ettari di boscoUn incendio boschivo si è sviluppato sul Monte Faeta e, secondo le verifiche dei tecnici antincendi regionali, circa il 70 per cento dell’area...

Temi più discussi: Prosegue l’incendio sul Monte Faeta, anche i canadair a supporto delle squadre a terra; Incendio monte Faeta: partiti gli interventi di salvaguardia dei versanti ascianesi contro il rischio idrogeologico; Monte Pisano, evento del Mazzei; Incendio Monte Faeta. Al via i primi interventi per la salvaguardia dei versanti colpiti dalle fiamme: si parte dalle vie di valle di Ragnaia.

Via ai primi lavori contro il dissesto idrogeologico sul monte Faeta dopo l'incendioSAN GIULIANO TERME - Dalle vie di Ragnaia e di Valle, nella parte alta di Asciano. Sono partiti da qui i primi interventi di salvaguardia dei versanti ascianesi del Monte Faeta bruciato dall’incendio ... msn.com

Monte Faeta senza pace. Dopo l’incendio, le frane. Evacuate altre 150 personedi Gabriele MasieroSAN GIULIANO TERME (Pisa)Passata la paura per le fiamme, ora sono le forti piogge di queste ore e il conseguente rischio di frane e smottamenti a spaventare gli abitanti di Asciano, ... lanazione.it