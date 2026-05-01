Incendio sul monte Faeta contenuto per il 70 per cento | bruciati 710 ettari di bosco

Un incendio boschivo si è sviluppato sul Monte Faeta e, secondo le verifiche dei tecnici antincendi regionali, circa il 70 per cento dell’area interessata è stato domato. La superficie coinvolta dall’incendio è stata stimata in circa 710 ettari di bosco bruciato. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso e le squadre sono impegnate a contenere i danni residui.

SAN GIULIANO TERME – A seguito degli ulteriori rilievi effettuati dai tecnici antincendi boschivi di Regione Toscana nell’area interessata dall’incendio sul Monte Faeta, la stima della superficie percorsa dal fuoco è stata aggiornata a circa 710 ettari. Il perimetro del rogo risulta attualmente contenuto per circa il 70 per cento, con l’obiettivo di arrivare a contenerlo interamente nel corso della nottata e nella giornata di domani. La precedente valutazione di circa 800 ettari era stata elaborata come stima speditiva operativa, funzionale al rapido dislocamento delle squadre sul territorio nelle fasi più critiche dell’emergenza. Il dato è stato ora ricalcolato e adeguato sulla base delle superfici effettivamente percorse dal fuoco.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Incendio sul monte Faeta contenuto per il 70 per cento: bruciati 710 ettari di bosco Notizie correlate Diretta incendio sul monte Faeta: oltre 250 ettari bruciati, famiglie evacuate, cielo oscurato dal fumoLucca, 30 aprile 2026 – Un vasto incendio sta divorando il monte Faeta, tra le province di Lucca e Pisa. Diretta incendio sul monte Faeta: oltre 250 ettari bruciati, 300 persone evacuate, cielo oscurato dal fumoLucca, 30 aprile 2026 – Un vasto incendio sta divorando il monte Faeta, tra le province di Lucca e Pisa. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Incendio sul Monte Faeta, nella notte evacuate 3500 persone; Il monte Faeta brucia da due giorni, decine di famiglie evacuate. Situazione complicata, massima prudenza; Lucca, incendio sul Monte Faeta: fiamme alimentate dal forte vento; Incendio sul Monte Faeta, il bosco in fiamme: evacuate migliaia di persone nel Pisano. Incendio sul Monte Faeta, esercito in campo. Regione Toscana: Domato al 60%In fiamme 800 ettari, in azione anche 4 Canadair, 3500 evacuati. Vigili del fuoco e volontari di protezione civile hanno fronteggiato il fuoco per tutta la notte. La causa un piccolo rogo in un'area p ... rainews.it Incendio sul Monte Faeta, perimetro contenuto per circa il 70%Il perimetro del rogo sul Monte Faeta risulta attualmente contenuto per circa il 70%, con l'obiettivo di arrivare a contenerlo interamente nel corso della nottata e nella giornata di domani. (ANSA) ... ansa.it Foggia, fuoco nella storica sede di Palazzo Dogana Un incendio, fortunatamente circoscritto ad una delle stanze, è divampato, probabilmente a causa di un corto circuito, all’interno della storica sede di Palazzo Dogana, a Foggia, dove sono ospitati gli uffici de - facebook.com facebook Da tre giorni c’è un grosso incendio sul monte Faeta, tra Lucca e Pisa x.com