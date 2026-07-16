Monte dei Paschi ha rifiutato l’offerta di Intesa Sanpaolo, sollevando dubbi su rischi antitrust e un prezzo considerato troppo basso. La banca ha anche criticato le modalità di pagamento proposte e l’ottimismo riguardo alle sinergie, ritenendo eccessiva la generosità verso Unipol. Si evidenziano preoccupazioni sul possibile impatto sull’economia locale e sulle eventuali conseguenze legali dell’operazione.

Questioni di prezzo, modalità di pagamento, eccessivo ottimismo sulle sinergie, troppa generosità verso Unipol, rischi per il sostegno all’economia del territorio e, soprattutto, incognite sui risvolti antitrust dell’operazione. E così il consiglio di amministrazione del Monte dei Paschi di Siena critica l’offerta di Intesa Sanpaolo per la banca toscana e, per alcuni aspetti, ritiene più attraente la proposta di nozze del Banco Bpm, che per lo meno non prevede lo smembramento del gruppo toscano altrimenti destinato a una spartizione tra Intesa la compagnia bolognese. L’acquisizione, si legge nel parere preliminare di Siena sull’offerta,... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Monte dei Paschi boccia l’offerta di Intesa Sanpaolo: “Rischi antitrust e prezzo basso. E a Unipol si chiede poco”

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