Intesa Sanpaolo risponde a Bpm | opas sul Monte dei Paschi di Siena

Intesa Sanpaolo ha avviato un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena. La proposta riguarda l'acquisto di tutte le azioni in circolazione, con l’obiettivo di acquisire il controllo della banca. La mossa segue la risposta di Bpm a una proposta di Intesa, che ha già manifestato interesse per la quota. L'offerta è rivolta agli azionisti di Monte dei Paschi di Siena.

Intesa Sanpaolo ha lanciato un’ offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena. L’opas avrà a oggetto un massimo di 3.036.151.673 azioni dell’emittente. Come si legge in una nota, l’operazione valorizza le azioni della banca senese 10,091 euro l’una ed è strutturata con un corrispettivo in azioni di 1,6 azioni di Intesa Sanpaolo e una componente cash di un euro per ogni azione di Mps, con un premio del 12,5 per cento rispetto al prezzo ufficiale in Borsa del 5 giugno. Il controvalore complessivo massimo dell’offerta, in caso di integrale adesione, sarà di circa 30,6 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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