Da oggi, chi utilizza monopattini in città deve avere anche una polizza di Responsabilità Civile Auto, oltre al casco e al targhino. Le compagnie assicurative stanno affrontando un aumento di richieste e hanno riscontrato difficoltà nel gestire la domanda. La normativa impone l’obbligo di copertura assicurativa per i proprietari di monopattini, che devono adeguarsi alle nuove regole per poter circolare regolarmente. Nessuna modifica è stata annunciata riguardo alle sanzioni in caso di mancata copertura.

Il casco e il targhino non basteranno più. Da oggi, per circolare in città, i proprietari di monopattini dovranno stipulare anche una polizza Responsabilità Civile Auto. Si tratta dell'ultimo tassello di un insieme di misure introdotte con il nuovo Codice della Strada e volte a regolamentare quello sciame indisciplinato di "tavolette elettriche" che mette a rischio la sicurezza degli utenti della strada. La copertura assicurativa riguarda i danni verso terzi arrecati durante la guida al veicolo e, per essere valida, deve riportare il codice del contrassegno identificativo del mezzo. Ma come si ottiene e quanto costa? È questo l'interrogativo che sta agitando chi non vuole incorrere in una sanzione che va dai 100 ai 400 euro. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Monopattini, scatta l'obbligo di polizza. Compagnie nel caos

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Monopattini elettrici,scatta lobbligo di targa, vi spiego come richiedela.

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