Da alcuni mesi, i monopattini devono essere dotati di targa e casco, e devono rispettare il limite di velocità di 20 kmh. Ora si sta discutendo di introdurre anche l’obbligo di una polizza assicurativa, simile a quella prevista per auto e moto. Questa misura mira a tutelare i pedoni e gli utenti in caso di incidenti, considerando la diffusione crescente di questi veicoli nelle aree urbane.

Attraversano le nostre città sfrecciando tra le strade e le aree pedonali, anche se la velocità massima consentita dovrebbe essere di 20 kmh, e da qualche mese sono necessarie targhe e casco. Ma questo non basta. L’anno scorso i monopattini elettrici hanno causato quasi 3.900 incidenti in tutta Italia e così, come le macchine e i motorini, ora hanno bisogno di una copertura assicurativa. Giovedì scatta l’obbligo. Dopo la proroga di due mesi decisa dal governo su richiesta dell’Ania, sarà necessario per legge siglare una copertura assicurativa per i monopattini elettrici. Si tratta di uno dei principali cambiamenti introdotti dalla riforma del Codice della Strada approvata alla fine del 2024, una novità che colpirà un milione di proprietari privati in tutta Italia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Monopattini come auto e moto. Arriva l’obbligo della polizza

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TARGA MONOPATTINO come richiederla!

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