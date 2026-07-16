Dal 16 luglio è obbligatorio stipulare una polizza assicurativa per i monopattini elettrici. La normativa mira a garantire maggiori tutele in caso di incidenti. La copertura assicurativa può costare circa 50-100 euro all’anno, a seconda delle compagnie e delle coperture. La mancanza di assicurazione comporta sanzioni amministrative e il sequestro del veicolo. La legge riguarda tutti i monopattini in circolazione, anche quelli già in uso.

La novità dell'assicurazione per i monopattini elettrici La nuova stretta mira a offrire più garanzie e sicurezza in strada. Dal 16 luglio quindi le compagnie assicurative saranno tenute a rendere disponibili le polizze dedicate a chi possiede un monopattino: secondo quanto anticipato, la spesa non sarà eccessiva e il costo di una polizza si aggira tra i 35 e 55 euro, importo che potrebbe aumentare a seconda dei servizi e delle opzioni aggiuntive scelte dall'assicurato. Coloro che non si adegueranno all'obbligo potranno incorrere in sanzioni fino a 400 euro. Come spiegato sul sito ufficiale del Mimit, la polizza può essere... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Monopattini elettrici: da adesso c'è l'obbligo della polizza assicurativa. Ecco quanto costa e cosa c'è da sapere

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Monopattini elettrici, dal 16 maggio scatta lobbligo di targa e assicurazione

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