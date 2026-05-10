Monopattini elettrici | conto alla rovescia per l’obbligo di targa Come mettersi in regola e quanto costa

A partire dal 16 maggio 2026, i proprietari di monopattini elettrici saranno obbligati a dotarsi di una targa da installare sui loro mezzi. Chi non si conforma a questa disposizione rischia sanzioni che possono arrivare fino a 400 euro. La normativa prevede un periodo di tempo per mettere in regola i propri veicoli prima dell’entrata in vigore dell’obbligo. I costi e le modalità di adesione saranno chiariti nelle prossime settimane.

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Rivoluzione in arrivo per i proprietari di monopattini elettrici che dovranno dotarsi, a partire dal 16 maggio 2026, dell’apposita targa da installare sul mezzo, e chi non si adegua andrà incontro a sanzioni fino a 400 euro. Un cambiamento non indolore, accompagnato da dubbi, incertezze e ritardi. Lo afferma Assoutenti, che ricorda i nuovi obblighi in capo ai proprietari di monopattini. Il 16 maggio scade il termine per mettersi in regola col contrassegno identificativo che, come noto, va richiesto tramite il Portale dell’automobilista o rivolgendosi a un’agenzia di pratiche auto. Il costo finale dell’operazione è di circa 35 euro (tra bollo, diritti di motorizzazione, costi di produzione ecc.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Monopattini elettrici: conto alla rovescia per l’obbligo di targa. Come mettersi in regola e quanto costa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Monopattini elettrici, conto alla rovescia per l'obbligo di targa la scadenza e le multe, cosa fare Notizie correlate Monopattini elettrici, conto alla rovescia per l’obbligo di targa: la scadenza e le multe, cosa fare(Adnkronos) – Entro il prossimo 16 maggio i proprietari di monopattini elettrici dovranno dotarsi della apposita targa da installare sul mezzo, e chi... Assicurazione monopattini, obbligo rinviato al 16 luglio: come mettersi in regola e sanzioniLa svolta normativa per i monopattini elettrici in Italia si avvicina, ma con una doppia velocità. Argomenti più discussi: Monopattini elettrici, conto alla rovescia per l'obbligo di targa: la scadenza e le multe, cosa fare; Piattaforma monopattini: in vigore dal 18 maggio 2026; Monopattini elettrici, dal 16 luglio scatta l’obbligo Rc. Ma per 2 anni niente risarcimento diretto; Quanto costano targa e assicurazione dei monopattini elettrici.