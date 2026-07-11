Dal 16 luglio 2026 sarà obbligatorio assicurare i monopattini elettrici con una copertura di Responsabilità Civile (Rca). La normativa, evidenziata dall'Automobile Club Milano, mira a rafforzare la tutela di conducenti e altri utenti della strada. La misura riguarda tutti i monopattini in circolazione e si applica a partire da quella data.

Milano, 11 luglio 2026 – Nuovo step normativo per chi usa i monopattini elettrici. . Lo ricorda Automobile Club Milano richiamando l'attenzione di tutti i cittadini su questa scadenza, che ha lo scopo di garantire una maggiore tutela sia per i conducenti, sia per tutti gli utenti della strada. Milano, con 33.316 contrassegni registrati, detiene il primato italiano per numero di monopattini e sarà l'osservata speciale per il rispetto della nuova normativa. Cosa dice la nuova norma. La nuova norma stabilisce che non sarà più sufficiente una generica polizza sulla "micromobilità" o la classica assicurazione del capofamiglia. La legge impone una specifica polizza Rca che deve essere esplicitamente abbinata al codice della targa (contrassegno) del mezzo, con un collegamento telematico diretto alla piattaforma ANIA e alla Motorizzazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dal 16 luglio 2026 scatta l'obbligo di copertura assicurativa di Responsabilità Civile (Rca) per i monopattini elettrici

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