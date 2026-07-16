Il Comune di Milano ha revocato l’autorizzazione a Bird dopo aver riscontrato che 21 su 36 monopattini erano sprovvisti di targa, in violazione del decreto del Ministero dei Trasporti. I controlli hanno evidenziato numerose irregolarità tra i mezzi della società, che circolavano senza le targhe previste dalla normativa. La decisione è stata presa in seguito a un monitoraggio approfondito delle condizioni dei monopattini in circolazione.

I serrati monitoraggi del Comune hanno fatto emergere una situazione viziata da numerose irregolarità, visto che su 36 monopattini Bird, ben 21 erano risultati privi di targa, dunque non in linea con il decreto del Ministero dei Trasporti n. 110 del 2026. Inoltre, da oggi scatta l'obbligo di assicurazione per i mezzi Duro colpo perBird Rides Italy, società che offre servizio dimonopattini elettrici in sharing. Il Comune diMilanoha infatti preso la decisione direvocare con effetto immediato l’autorizzazione all’azienda per operare sulle strade del capoluogo lombardo. Come riportato daLa Repubblica, la delibera arriva a seguito di settimane di serrati controlli e unadiffida formale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Monopattini, Comune di Milano revoca autorizzazione a Bird: i mezzi circolavano senza targa

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Milano, manca la targa ai monopattini: Il Comune revoca l'autorizzazione all'azienda Bird

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