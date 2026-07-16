Due star mondiali si sono incontrate a un evento internazionale, attirando subito l’attenzione di fotografi e pubblico. Le due attrici sono state immortalate insieme, entrambe vestite con abiti eleganti e appariscenti. Lo scatto, condiviso sui social, ha fatto rapidamente il giro del web, diventando virale. La foto ritrae le due donne sorridenti, circondate da un pubblico in attesa.

Cosa succede se due autentiche dive si trovano contemporaneamente ad un evento di portata internazionale? Accade che la loro presenza catalizza l’attenzione generale e che lo scatto che le ritrae insieme, bellissime e glamour, fa il giro del mondo. Proprio come accaduto nel momento in cui Monica Bellucci e Jennifer Lopez sono state avvistate contemporaneamente alla sfilata siciliana di Dolce&Gabbana. Per l’occasione Taormina si è trasformata nel palcoscenico più esclusivo dell’estate grazie al celebre duo di stilisti anche se, oltre alla meraviglia dell’alta moda, a rubare la scena sono state proprio le due star presenti front row che hanno finito per catturare tutti gli sguardi. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Monica Bellucci insieme a Jennifer Lopez: lo scatto social diventa virale

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