Mondiali | Messi trionfa la finale perfetta; critiche a Tuchel Euforia contagiosa!

Messi ha vinto il Mondiale con l'Argentina, battendo la Spagna in finale a New York. La partita si è conclusa con il trionfo della squadra sudamericana, mentre l'allenatore di una delle due nazionali ha ricevuto critiche per le scelte tattiche. La vittoria ha generato un'onda di entusiasmo tra i tifosi. La finale si è giocata in un’atmosfera di grande aspettativa, con le due squadre che si sono affrontate in una sfida molto attesa.

di Enrico Currò Finale Mondiale: Spagna e Argentina si sfidano a New York. ATLANTA (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La finale del Mondiale tra Spagna e Argentina era una delle possibilità più attese. Ora che le due squadre si preparano per l’appuntamento di domenica, molti si chiedono se siano le migliori contendenti. La risposta è certamente affermativa. La Spagna ha affrontato il torneo senza eccessive pressioni, subendo solo un gol in sette partite. Dall’altra parte, l’Argentina ha dimostrato grande ardore nel superare avversari come Egitto, Svizzera e Inghilterra, rimontando ciò che sembrava compromesso, ma anche contro Capo Verde. Questo... 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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Mondiali, tripletta assurda di Messi: le 3 reazioni di Adani, al terzo gol non regge

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