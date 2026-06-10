L’Alto Sannio Volley ha vinto la finale dei playoff con un punteggio di 3-0 contro Solofra. La squadra ha concluso la stagione con una serie di vittorie consecutive, mantenendo il comando dall’inizio alla fine. La partita si è svolta senza grandi difficoltà, con un dominio evidente in ogni set. La vittoria ha permesso di conquistare il titolo di campione playoff.

Una stagione da incorniciare, dominata dal primo all’ultimo minuto. Le ragazze dell’Alto Sannio Volley coronano un anno perfetto conquistando la vittoria più importante: il titolo dei playoff, arrivato al termine di una finale magistrale contro il Solofra. Dopo aver guidato il campionato regolare sempre in testa alla classifica, dimostrando una superiorità tecnica e mentale indiscussa, la squadra dell’Alto Sannio ha completato l’opera nell’atto conclusivo della stagione. La finale si è rivelata un vero e proprio monologo: una vittoria netta per 3 set a 0 che non ha lasciato diritto di replica alle avversarie e ha sancito il verdetto definitivo sul campo. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Alto Sannio Volley trionfa nei playoff: stagione perfetta e finale dominata

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

?Trionfo per l’Alto Sannio Volley: le ragazze conquistano i PlayoffLe ragazze dell’Alto Sannio Volley hanno vinto la finale dei playoff contro il Solofra, conquistando il titolo e qualificandosi ai prossimi turni.

Volley, Auxilium Sondrio campione provinciale: stagione perfetta e settimo titolo in Seconda DivisioneLa PGS Auxilium Sondrio ha vinto il titolo provinciale di Seconda Divisione femminile in una giornata che ha concluso una stagione senza errori.

Argomenti più discussi: Telese, Eccellenze Campane 2026: il Rotary premia talento e innovazione; CONTROLLI STRAORDINARI DEI CARABINIERI NEL WEEKEND: STRETTA SU SPACCIO, PARCHEGGIATORI ABUSIVI E VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA; ?Trionfo per l’Alto Sannio Volley: le ragazze conquistano i Playoff; ?Trionfo per l’Alto Sannio Volley | le ragazze conquistano i Playoff.